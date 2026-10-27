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Huila'da 48 saatte iki saldırıda 9 kişi ölünce güvenlik güçleri operasyon başlattı

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Kolombiya'nın güneyindeki Huila yönetim bölgesinin kırsalında son 48 saatte düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Algeciras'ta 3, Suaza'da 6 kişinin öldüğü saldırıların ardından güvenlik güçleri operasyon başlattı.

Kolombiya'nın güneyindeki Huila yönetim bölgesinin kırsalında son 48 saatte düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Huila'ya bağlı Algeciras ilçesinde motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu 3 kişi, Suaza ilçesindeki silahlı saldırıda ise 6 kişi yaşamını yitirdi.

Polis ve savcılık ekipleri, faillerin tespit edilmesi ve yakalanması için bölgede soruşturma yürütüyor.

Kolombiya'daki Barış ve Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü (Indepaz), Suaza'daki olayın 2026 yılı içinde ülkede kaydedilen 101'inci toplu cinayet olduğunu bildirdi.

Güvenlik kaynakları, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) silah bırakmasının ardından bölgede varlık gösteren uyuşturucu çeteleri ile FARC müfrezeleri arasındaki bölgesel kontrol ve yasa dışı gelir kaynaklarına yönelik çatışmaların güvenlik riski oluşturduğunu belirtiyor.

Yetkililer, Algeciras ve Suaza'daki iki saldırı arasında doğrudan bağlantı bulunup bulunmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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