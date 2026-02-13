Albüm: Çin'in Anhui Eyaletinde Asırlık Hui Mürekkebi Zanaatı At Yılı İçin Yeniden Hayat Buluyor
HUANGSHAN, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin zodyağındaki At Yılı'ndan ilham alınarak tasarlanan zarif Hui mürekkep kalıpları, bin yıllık mürekkep yapım geleneğini yeniden gözler önüne seriyor.
Hui mürekkep kalıpları ağırlıklı olarak Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde üretiliyor. Bölgenin antik dönemde Huizhou yönetimi altında bulunması nedeniyle bu mürekkep türü "Hui mürekkebi" olarak anılıyor.
Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Shexian ilçesindeki bir mürekkep atölyesinde, bir zanaatkar Çin zodyağındaki At Yılı'ndan esinlenen Hui mürekkep kalıplarını boyuyor,