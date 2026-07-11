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Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Potoçari'de Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarını Andı

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılında Bosna Hersek'te düzenlenen anma programına katılarak müze ziyareti yaptı ve anıt mezarlıkta dua etti.

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı nedeniyle Bosna Hersek'in Potoçari kentinde düzenlenen anma programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.

HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Yapıcıoğlu, Potoçari'de bulunan İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım Müzesi'ni ziyaret ederek hatıra defterini imzaladı.

Yapıcıoğlu, daha sonra Potoçari Anıt Mezarlığı'nda Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitirenler için dua etti.

Kaynak: ANKA
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