Haberler

Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi Başkanı İsmail ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi Başkanı Muhammed İsmail ile telefonda bir görüşme yaparak, Suriye'deki son gelişmeleri ve sahadaki gerginliğin azaltılmasını değerlendirdi.

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi Başkanı Muhammed İsmail ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Partiden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Sayın Muhammed İsmail ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, sahadaki gerginliğin azaltılması ve olası mağduriyetlerin önlenmesine yönelik istişarelerde bulunuldu." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer

İmzalar atıldı! Acun'dan tarihi transfer
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Çok sayıda isme yeni görevi tebliğ etti
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu

Kayıp güvenlikçi, ağacın altında korkunç halde bulundu