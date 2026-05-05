Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Sumud Filosu'nda Alıkonulan Memur-Sen Yöneticilerini Ziyaret Etti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Sumud Filosu’ndaki Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve İl Başkanı aktivistleri sendikanın genel merkezinde ziyaret ettiklerini açıkladı.

Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sumud Filosu'na katılan ve uluslararası sularda siyonist korsanlar tarafından alıkonulan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve İl Başkanı aktivistleri sendikanın genel merkezinde ziyaret ettik."

Siyonist korsanlık, kardeşlerimizin mücadele azmini kırmayı başaramamış. Rabbime hamdolsun, kardeşlerimizin daha da bilenmiş olduğunu gördük.

Ayağa kalkan insanlık vicdanı, insanlık düşmanı siyonizmi yenecektir. Bu sadece bir zaman meselesidir.

Doğrunun, haklının, mazlumun yanında saf tutanlara selam olsun.

Memur-Sen Genel Başkanı Sn. Ali Yalçın'a ve Sumud Filosu ile yola çıkan arkadaşlarına sıcak karşılama ve nazik misafirperverlikleri için teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA
