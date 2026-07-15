Haberler

HÜDA PAR lideri: 15 Temmuz emperyalist işgal planıydı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Allah'ın yardımı ve kahramanca direnen milletimizin fedakarlığıyla püskürtülen sadece bir darbe teşebbüsü değil, özünde bir emperyalist işgal planıydı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Allah'ın yardımı ve kahramanca direnen milletimizin fedakarlığıyla püskürtülen sadece bir darbe teşebbüsü değil, özünde bir emperyalist işgal planıydı." ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emperyalist güdümlü 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Allah'ın yardımı ve kahramanca direnen milletimizin fedakarlığıyla püskürtülen sadece bir darbe teşebbüsü değil, özünde bir emperyalist işgal planıydı. Meşum darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitlerimize ve ahirete irtihal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum. Geçmişten günümüze 15 Temmuz teşebbüsü dahil ülkedeki tüm askeri darbelerin ya azmettiricisi ya destekleyicisi ya da bizzat planlayıcısı ABD'dir. Bu gerçek asla unutulmamalıdır. ABD gibi bir dostunuz varsa düşmana ihtiyacınız kalmaz. Çünkü başınız beladan kurtulmaz. ABD'nin İsrail'den başka dostu yoktur. Kendisinin veya tek dostunun çıkarları uğruna müttefiklerini tek kalemde harcamaktan da geri durmaz."

Zekeriya Yapıcıoğlu, bugün toplumsal olarak yaşanan sıkıntıların çaresinin, medeniyet değerlerine ve inancın şekillendirdiği öz kimliğe yeniden çok güçlü bir şekilde sahip çıkmaktan geçtiğini belirtti.

Bu kimliğin hayatın her alanında neşvünema bulması için gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, emperyalist işgale geçit vermeyen şehitlere sonsuz rahmet diledi.

Yapıcıoğlu, milleti korumak ve vatanı savunmak için kullanılması gereken silahlarla kendi halkını vuran darbecileri, onların arkasındaki küresel emperyalizmi ve tüm uşaklarını lanetlediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Haluk Levent'in asistanına bakın: 10 milyar liralık işlem hacmi raporlarda

Bu nasıl asistan? Gelen paralar öyle böyle değil
Ankara'da korkunç kaza! EGO otobüsü iş yerine daldı, çok sayıda yaralı var

EGO otobüsü iş yerine daldı, çok sayıda yaralı var
Dağın zirvesinde 15 Temmuz anması: Tarihe altın harflerle yazılan destan

Dağın zirvesinde 15 Temmuz anması: Türk Bayrağı göndere çekildi
Şanlıurfa'da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

Sadece filmlerde olur sanmayın! Hemşire kıyafeti giyerek bunu yaptı
Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın hayatını adadığı isimden acı haber geldi