HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan "Cumhur İttifakı'na katılmak için kaç milletvekili beklentiniz var?" sorusuna yanıt: Sayı pazarlığı yapmıyoruz

AK Parti ile görüşmelerini sürdüren HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na canlı yayında "Cumhur İttifakı'na katılmak için kaç milletvekili beklentiniz var?" diye soruldu. Sayı pazarlığı yapmadıklarını belirten Yapıcıoğlu, "İlla şu kadar olacak, şunun altı ya da üstü olacak diye bir görüşme bir konuşma değil. Biz HÜDA PAR olarak Meclis'te temsil edilmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bir dönem daha devam etmesini istiyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı'na katılacağı söylenen HÜDA PAR ile AK Parti'nin görüşmeleri devam ediyor. Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün HÜDA PAR'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Taraflar henüz net bir karar almazken, görüşmelerin olumlu ilerlediğini duyurdu. Söz konusu görüşmenin ardından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Habertürk canlı yayınına bağlanarak Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

"SAYI PAZARLIĞI YAPMIYORUZ"

"Kaç milletvekili beklentiniz var?" sorusuna yanıt veren Yapıcıoğlu, "Eğer ittifak içinde yer alacaksak, bu ittifakın bileşenlerinin totalde, toplamda, maksimum sayıda en iyi verimi nasıl alması mümkünse biz onu önceliyoruz. Biz sayı pazarlığı yapmıyoruz. İlla şu kadar olacak, şunun altı ya da üstü olacak diye bir görüşme bir konuşma değil." ifadelerini kullandı.

"MECLİS'TE TEMSİL EDİLMEK İSTİYORUZ"

Erdoğan'ın bir dönem daha etmesini istediklerini belirten Yapıcıcıoğlu, "Biz HÜDA PAR olarak Meclis'te temsil edilmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bir dönem daha devam etmesini istiyoruz. Bunun devam etmesi tek başına yeterli değil. Biz hem Meclis'te temsil edilelim, Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu sağlamasının yolu neyse onu da sağlayalım istiyoruz." dedi.

"TAM BİR UYUŞMA OLURSA KAMUOYU İLE PAYLAŞIRIZ"

Yapıcıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim ayaklarımız yere basıyor. Tabanımızın güçlü olduğu yerler, daha az güçlü olduğu yerler, zayıf olduğu yerler var. Henüz 81 ilde teşkilatımızı tamamlayamamak. Bölgede etkinliğimiz olacaktır mutlaka. Geldiğimiz aşamayı kendi arkadaşlarımızla Başkanlık Divanı üyesi ve genel başkanlarımızla oturduk, tartıştık. İnşallah GİK'le de konuşacağız. Bizim muhataplarımızın da kurulları var. Bir şekil verilecek. İradelerde tam bir uyuşma olursa bunu kamuoyuyla paylaşırız."