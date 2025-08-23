HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Emiroğlu'ndan Peygamber Sevdalıları Vakfı Solhan Temsilciliğine ziyaret

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, Peygamber Sevdalıları Vakfı Solhan Temsilciliğine ziyarette bulundu.

Emiroğlu, ziyarette, öncelikli meselelerinden birinin Gazze olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çeken Emiroğlu, şöyle konuştu:

"Artık sayıları unutur hale geldik, şehit sayısı 70 bine dayandı. Gazze adeta yerle bir olmuş durumda. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden süreçte Gazze büyük bir soykırıma maruz kaldı. İnsanlar açlıktan, susuzluktan ölüyor."