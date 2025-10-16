Haberler

HÜDA PAR, Bakan Bayraktar ile Elektrik Trafoları ve DEDAŞ Sorunlarını Görüştü

HÜDA PAR milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile gerçekleştirdikleri görüşmede, okul bahçelerine kurulan elektrik trafolarının tehlikeleri ve DEDAŞ kaynaklı sorunları gündeme taşıdı.

(ANKARA)- HÜDA PAR milletvekilleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü. Görüşmede, okul bahçelerine kurulan elektrik trafolarının oluşturduğu tehlikeler ve DEDAŞ kaynaklı sorunlar konuşuldu.

HÜDA PAR Genel Başkan vekili ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Genel Başkan Yardımcıları Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'dan oluşan bir heyet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Şehzade Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar'ı ziyaret ettik. Ziyarette, DEDAŞ'a bağlı sorunları, keyfi uygulamalarını, rastgele okul bahçelerine kurulan elektrik trafolarının oluşturduğu tehlikeleri anlattık. Bununla birlikte, Silopi'de Gırık-Der'in DEDAŞ'ın hukuksuzluklarına karşı topladığı binlerce imzayı kendilerine ulaştırdık. Vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri kendisi ile paylaştık."

