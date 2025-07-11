Hubei Eyaleti'nde Gece Turizmi Artıyor

Hubei Eyaleti'nde Gece Turizmi Artıyor
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Çin'in Hubei eyaletindeki Xuan'en ilçesinde gece turizmi teşvik ediliyor. Bambu sallarla gezinti ve havai fişek gösterileri gibi etkinlikler, ziyaretçileri bölgenin cazibesini keşfetmeye davet ediyor.

XUAN'EN, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinin Xuan'en ilçesindeki Gongshui nehri çevresinde son yıllarda gece turizmi teşvik ediliyor. Bambu sallarla gezinti ve erimiş demir kullanarak havai fişek gösterileri gibi etkinlikler ve gösteriler, ziyaretçileri ışıklar altında ilçenin cazibesini yaşamaya davet ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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