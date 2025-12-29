Çin, Huangyan Dao Mercan Resifi Ekosistemi Hakkında Araştırma Raporu Yayımladı

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sansha şehrinde bulunan Huangyan Dao'nun mercan resifi ekosistemi hakkında bir araştırma raporu yayımlandı.

Pazartesi günü yayımlanan raporda Huangyan Dao Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki hermatipik mercanların ortalama yayılma oranının yüzde 38,8 düzeyinde bulunduğu ve Huangyan Dao'nun mercan resifi ekosisteminin genel olarak iyi durumda olduğu belirtildi.

Rapor, Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Güney Çin Denizi Ekoloji Merkezi tarafından ilgili birimler ve bilimsel inovasyon platformlarıyla birlikte yayımlandı. Ulusal doğa koruma alanında bulunan 135 hermatipik mercan türünün, 36 cins ve 13 familyaya ait olduğu ifade edildi.

Rapora göre ulusal doğa koruma alanının kurulmasıyla daha fazla bilimsel proaktif koruma ve ekolojik restorasyon sağlanarak, mercan resifi ekosisteminin çeşitlilik, istikrar ve sürdürülebilirliği daha iyi korunup iyileştirildi.