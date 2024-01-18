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HSK, Yargıtay Üyeliğine 4 Yeni İsim Seçti

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HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), Yargıtay üyeliğine seçilen 4 yeni isim Resmi Gazete'de yayımlandı.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), Yargıtay üyeliğine seçilen 4 yeni isim Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK'nın Yargıtay üyeliğine seçimiyle ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Yargıtay üyeliğine seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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