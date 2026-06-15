Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aykut Çelik için İstanbul Adliyesi'nde tören düzenlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aykut Çelik için İstanbul Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi.

Adliyenin protokol kapısında düzenlenen veda törenine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Adalet Komisyon Başkanı Ahmet Önder Kocademir ile başsavcıvekilleri katıldı.

Törende konuşan Dönmez, Çelik'in görev süresi boyunca sunduğu katkılarla, mütevaziliğiyle ve çalışkanlığıyla ön plana çıktığını ifade etti.

Dönmez, Çelik'e yeni görev yerinde başarılar diledi.

Aykut Çelik ise okuduğu şehre, staj yaptığı adliyeye başsavcı olarak atanmasında emeği geçen başta Adalet Bakanı Akın Gürlek ile HSK üyelerine teşekkür ettiğini söyledi.

Çelik, "2,5 sene içinde İstanbul'un, belki de Türkiye'nin en güzel adliyesinde görev yaptım. Burada birçok kardeş, abi dediğim dost edindim. Şimdi bu insanları ardımızda bırakıp gidiyoruz. Belki mesleğin en zor yanı da bu. Güzel insanları her defasında ardımızda bırakıyoruz ama gittiğimiz yerde de yine güzel insanlar karşımıza çıkıyor. Herkesten hakkını helal etmesini istiyorum." dedi.

Törende, Dönmez ve Kocademir tarafından Çelik'e plaket ve çiçek takdim edildi.