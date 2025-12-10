Haberler

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

Güncelleme:
Hakimler ve Savcılar Kurulu, adli ve idari yargıdaki 948 hakim ve savcının görev yerini değiştiren atama kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, HSK Birinci Dairesinin 3 Eylül'de 1334 sayılı, 10 Eylül'de 1381 sayılı, 3 Ekim'de 1571 sayılı, 27 Kasım'da 2029 sayılı ve 2 Aralık'ta 2085 sayılı atama kararlarının listesine yer verildi.

Buna göre, adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere 948 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
