İstinaftaki iş yükünün dengeli dağılımı için yıllık asgari iş sayıları tespit edilecek

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bölge adliye mahkemelerinin (istinaf) hukuk ve ceza dairelerinde görev yapan üyelerin iş yükünün dengeli, ölçülebilir ve objektif kriterlere dayalı şekilde belirlenmesi amacıyla yıllık asgari iş sayılarının tespit edilmesine karar verdi.

Alınan bilgiye göre, yargılama süreçlerinin kısaltılması, makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi ve hedef sürelerin etkin şekilde uygulanması amacıyla HSK tarafından adım atıldı.

HSK Genel Kurulunca alınan kararla, bölge adliye mahkemelerinin hukuk ve ceza dairelerinde görev yapan üyelerin iş yükünün dengeli, ölçülebilir ve objektif kriterlere dayalı şekilde belirlenmesi amacıyla yıllık asgari iş sayıları tespit edilecek.

Bu düzenlemeyle, yargı süreçlerinde belirsizliklerin ortadan kaldırılması, iş yükünün öngörülebilir ve yönetilebilir hale getirilmesi, yargılamaların daha planlı ve koordineli yürütülmesi ve hedef sürelerin daha etkin şekilde uygulanması amaçlanıyor.

Yargı, organizasyon ve yönetim boyutunda da güçlenecek

Öte yandan, Ulusal Yargı Ağı Sisteminin (UYAP) altyapısının yargı süreçlerini destekleyecek şekilde geliştirilmesine yönelik adımlar da atıldı.

Bu kapsamda, ilgili daire başkanlarının inisiyatifi doğrultusunda, dava dosyalarının UYAP üzerinden dağıtılmasına imkan tanıyan yeni bir uygulamanın hayata geçirilmesine karar verildi.

Düzenlemeyle, yargının sadece karar boyutunun değil, aynı zamanda organizasyon ve yönetim boyutunun da güçlendirilmesi hedefleniyor.