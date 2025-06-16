HSK Başkanvekilliği ve Daire Başkanlıklarına Yeni Atamalar Yapıldı

HSK Başkanvekilliği ve Daire Başkanlıklarına Yeni Atamalar Yapıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK Genel Kurulu toplantısında Fuzuli Aydoğdu'nun Başkanvekilliği ve Turan Kuloğlu'nun 1. Daire Başkanlığına seçildiğini açıkladı. Atamalar, yargı teşkilatının geleceği açısından hayırlı bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Fuzuli Aydoğdu, 1. Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu'nun seçildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HSK Genel Kurul toplantısında HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Fuzuli Aydoğdu, 2. Daire üyeliklerine Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Serdar Ateş ve Seyfi Han'ın seçildiğini belirtti.

Toplantıda, HSK 1. Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu'nun seçildiğini ifade eden Tunç, Daire üyelerinin de Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever ve Sait Özdemir'den oluştuğunu duyurdu.

HSK daire başkanlarına ve üyelerine görevlerinde üstün muvaffakiyet dileyen Tunç, seçimin yargı teşkilatı, ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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