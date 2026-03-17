İnsan Hakları İzleme Örgütü: ABD'den sınır dışı edilen El Salvadorlular ülkelerinde "zorla kaybediliyor"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD'den sınır dışı edilen bazı El Salvador vatandaşlarının ülkelerinde "keyfi olarak gözaltına alındığını ve zorla kaybedildiğini" belirtti.

HRW'nin yayımladığı raporda, 2025'in başından bu yana ABD tarafından El Salvador'a gönderilen 9 binden fazla kişi arasında yer alan bazı vatandaşların ülkeye varır varmaz gözaltına alındığı ve aileleri ya da avukatlarıyla iletişim kurmalarına izin verilmediği ifade edildi.

Raporda, 15 Mart 2025'te ABD'den sınır dışı edilen bazı El Salvadorluların kötü muamele ve işkence iddialarıyla gündeme gelen Terör Muhafaza Merkezine (CECOT) gönderildiğine dikkat çekildi.

Bu kişilerin önemli bir bölümünün mahkeme önüne çıkarılmadığı, bazılarının ise nerede tutulduklarına ilişkin ailelerine bilgi verilmediği aktarılan raporda, ailelerin, yakınlarının akıbetini öğrenmek için yaptığı başvuruların çoğunun yanıtsız kaldığı kaydedildi.

Raporda, sınır dışı edilen El Salvadorluların yalnızca yüzde 10,5'inin ABD'de şiddet içeren suçlardan mahkumiyetinin bulunduğu bilgisi paylaşılarak, vatandaşların ülkelerinde "keyfi olarak gözaltına alındığı ve zorla kaybedildiği" belirtildi.

Öte yandan ABD yönetimi, bu kişilerden bazılarının El Salvador kökenli MS-13 çetesiyle bağlantılı olduğunu öne sürse de raporda, hem ABD hem de El Salvador makamlarının bu iddiaları destekleyecek somut kanıt sunmadığı ifade edildi.

El Salvador'un Tecoluca kentinde yer alan CECOT, 40 bin kişilik kapasitesiyle Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak kabul ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenleri buraya göndermeye başlamıştı.