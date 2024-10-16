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Hrant Dink Suikastı'nın Tetikçisi Ogün Samast Duruşmaya Katıldı

Hrant Dink Suikastı'nın Tetikçisi Ogün Samast Duruşmaya Katıldı
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Ogün Samast, tahliyesinin ardından Hrant Dink suikastıyla ilgili açılan davaya SEGBİS üzerinden katıldı ve duruşma ertelendi. Duruşmanın ardından adliyeden ayrıldı.

ADLİYEDEN AYRILDI

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS üzerinden katıldı. Samast, duruşmada savunma yaptıktan sonra kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı. Duruşma ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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