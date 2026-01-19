Haberler

Emep Genel Başkanı Aslan'dan Hrant Dink Cinayetinin 19. Yılında Mesaj: "Hrant'a Sıkılan Kurşun Bir Arada Yaşama ve Barışa Sıkıldı"

Güncelleme:
Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Hrant Dink'in öldürülmesinin 19. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Dink'in barış ve eşitlik savunucusu olduğunu belirtti. Aslan, Dink'in katledilmesinin özgür düşünceye yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, "19 yıl önce bugün Hrant'a sıkılan kurşun; bir arada yaşama ve barışa sıkıldı. Çocuktan bir katil yaratanlar hesap vermedi. Katil, azmettiriciler korunup kollandı, gerçeklerin üzeri kapatıldı. Bugün hakikatin peşinde, adaletin izinde mücadeleye devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

Aslan, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 19'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Aslan, şunları kaydetti:

"Hrant Dink halklar arasında barışı, eşitliği ve birlikte yaşamı savunan, cesur ve onurlu bir gazeteciydi. Hakikatin peşinden yürüdü; nefretin değil, insanlığın sesi oldu. Katledilmesi yalnızca bir insanın değil, özgür düşüncenin ve ortak geleceğimizin hedef alınmasıydı. 19 yıl önce bugün Hrant'a sıkılan kurşun bir arada yaşama ve barışa sıkıldı. Çocuktan bir katil yaratanlar hesap vermedi. Katil, azmettiriciler korunup kollandı, gerçeklerin üzeri kapatıldı. Bugün hakikatin peşinde, adaletin izinde mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
