Hortum Balık Çiftliğini Teğet Geçti

Hortum Balık Çiftliğini Teğet Geçti
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında meydana gelen hortum, denizdeki balık çiftliğini teğet geçti. Çiftliğe yakın bir şekilde yaklaşan hortum, herhangi bir zarar vermeden uzaklaştı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde hortumun teğet geçişi yer aldı.

HORTUM BALIK ÇİFTLİĞİNİ TEĞET GEÇMİŞ

Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında sabah saatlerinde etkili olan hortumun, denizdeki balık çiftliğini teğet geçtiği görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, çiftliğe metrelerce yaklaşan hortumun, zarar vermeden uzaklaştığı anlar yer aldı. Hortum nedeniyle çevrede olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
