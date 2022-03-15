Son Dakika | HOROZUN BAKKALIN ÖNÜNDEKİ CİPS PAKETİNİ ALMA ANI KAMERADA - Haberler

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Son Dakika | HOROZUN BAKKALIN ÖNÜNDEKİ CİPS PAKETİNİ ALMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde bir horozun bakkalın önündeki kutudan cips paketi aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde bir horozun bakkalın önündeki kutudan cips paketi aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bismil ilçesi, Fırat Mahallesi'nde yaşandı. Bakkalın önüne gelen bir horoz, kutu içerisindeki cips paketini gagasıyla alarak yere koydu. Durumu fark eden kadın, dükkandan çıkınca horoz uzaklaştı. Paketi kutuya koyan kadının içeri girmesinin ardından horoz, tekrar gelerek cips paketini aldı. Yine dükkandan çıkan kadın, bu kez cips paketini bırakmayan horozu kovalamaya başladı. Horoz, kaçarak bölgeden uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Son Dakika | HOROZUN BAKKALIN ÖNÜNDEKİ CİPS PAKETİNİ ALMA ANI KAMERADA

Son Dakika | HOROZUN BAKKALIN ÖNÜNDEKİ CİPS PAKETİNİ ALMA ANI KAMERADA

Son Dakika | HOROZUN BAKKALIN ÖNÜNDEKİ CİPS PAKETİNİ ALMA ANI KAMERADA

Son Dakika | HOROZUN BAKKALIN ÖNÜNDEKİ CİPS PAKETİNİ ALMA ANI KAMERADA

Son Dakika | HOROZUN BAKKALIN ÖNÜNDEKİ CİPS PAKETİNİ ALMA ANI KAMERADA

Son Dakika | HOROZUN BAKKALIN ÖNÜNDEKİ CİPS PAKETİNİ ALMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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