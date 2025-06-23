Horoz Dövüşü Operasyonunda 16 Şüpheli Yakalandı

Horoz Dövüşü Operasyonunda 16 Şüpheli Yakalandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde jandarma, bahisli horoz dövüşü düzenleyen dernek başkanı ve 15 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan horozlar tarım müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da, Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile 15 şüpheli horoz dövüştürürken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Döğüşbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bahisli horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.???????

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile 15 zanlı yakalandı.

Dövüştürülen 20 horoz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı ve ormanlık alana girmeleri sebebiyle de idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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