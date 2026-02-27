Haberler

Artvin'de otomobil, TIR'a çarptı; 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Artvin'in Hopa ilçesinde otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARTVİN'in Hopa ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Erkam Abdurrahman Ak (45) ile Gürcistan uyruklu Kanama Sakvarelidze (35) hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında ilçedeki Karadeniz Sahil Yolu'nun Kopmuş mevkisinde meydana geldi. İsa Ak'ın kontrolünü kaybettiği 19 AGO 077 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Erkam Abdurrahman Ak ve Gürcistan uyruklu Kanama Sakvarelidze, hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü araçta sıkışırken ihbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan İsa Ak, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
