Hopa'da Şiddetli Yağışlar Yol Çökmesine Neden Oldu

HOPA'DA DA YOL ÇÖKTÜ

Artvin'de taşkın ve heyelanlara neden olan yağışta yol çöktü (3)

Artvin'de aralıklarla devam eden şiddetli yağış nedeniyle Artvin- Hopa kara yolunun Hopa Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkisinde çökme meydana geldi. Hopa istikametine kapatılan güzergahta ulaşım, yolun Artvin yönünde tek şeritten sağlanıyor. Ekipler, dere kenarındaki çöken yolda dolgu ve onarım çalışması başlattı.