Hopa'da Şiddetli Yağışlar Yol Çökmesine Neden Oldu
Artvin'de aralıklarla devam eden yağışlar sonucu Hopa-Hopa kara yolunun bir kısmında çökmeler meydana geldi. Ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor, ekipler onarım çalışmaları başlattı.
HOPA'DA DA YOL ÇÖKTÜ
Artvin'de taşkın ve heyelanlara neden olan yağışta yol çöktü (3)
Artvin'de aralıklarla devam eden şiddetli yağış nedeniyle Artvin- Hopa kara yolunun Hopa Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkisinde çökme meydana geldi. Hopa istikametine kapatılan güzergahta ulaşım, yolun Artvin yönünde tek şeritten sağlanıyor. Ekipler, dere kenarındaki çöken yolda dolgu ve onarım çalışması başlattı.