Hopa'da Seyir Halindeki Kamyonet Yandı

Hopa'da Seyir Halindeki Kamyonet Yandı
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Artvin'in Hopa ilçesinde seyir halindeki karton yüklü bir kamyonet, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, araçta maddi hasar oluştu.

Artvin'in Hopa ilçesinde seyir halindeki karton yüklü kamyonetin yanması sonucu araçta maddi hasar oluştu.

Özdemir Bağdatlı idaresindeki 08 AAE 454 plakalı kamyonette, ilçe merkezinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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