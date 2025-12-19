Haberler

Hong Kong Özel İdari Bölgesi: Batılı Diplomatların Jimmy Lai Hakkındaki Mahkeme Kararına Yönelik İftiralarını Kınıyoruz

Güncelleme:
Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği'nin Jimmy Lai hakkındaki mahkeme kararına yönelik iftiralarını kınadı ve bölgenin adalet sistemine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Hong Kong Polis Koleji'nde düzenlenen göndere bayrak çekme töreni, 15 Nisan 2021. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

HONG KONG, 19 Aralık (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'nin, Jimmy Lai hakkında verilen mahkeme kararına yönelik iftira ve karalamalarını güçlü şekilde kınayarak bu iftira ve karalamalara kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada söz konusu şahısların, bölgenin Adalet Departmanı'nın Lai ve diğer sanıklarla ilgili suçlamalarının tamamen kanıtlara dayalı olarak ve kamu yararını gözeterek yapıldığı gerçeğine saygı göstermediklerini söyledi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi mahkemesinin yargı yetkisini bağımsız şekilde ve tamamen gerçekler ve kanıtlara dayalı olarak kullandığına dikkat çekerek mahkemeye hiçbir saygı gösterilmediğini ifade etti. Sözcü, söz konusu şahısların, kararın gerekçesinde belirtilen kanıtları kabul etmek ve mahkemenin değerlendirme ve gerekçelerini anlamak istemediklerini vurguladı.

Bölgenin savcılık makamları ve yargı organlarının yasalara uygun olarak görevlerini yerine getirmelerini "hak ve özgürlükleri zedelemek" olarak keyfi şekilde karalayan bu şahısların, bölgeye karşı temelsiz saldırılar yürütmeye devam ettiklerini söyleyen sözcü, bu eylemleri esef verici olarak niteledi.

Sözcü, Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin, ilgili ülkelere uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel ilkelerini ihlal eden eylemlerine derhal son verme ve Çin'in iç meselesi olan Hong Kong'un işlerine müdahale etmeyi bırakma çağrısında bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
