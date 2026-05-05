Hong Kong, Kanada ve Fransa'da Kuş Gribi Görülen Bölgelerden Kümes Hayvanı İthalatını Askıya Aldı

HONG KONG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong bölgesi, Kanada ve Fransa'nın bazı bölgelerinde görülen kuş gribi salgını nedeniyle bu bölgelerden kümes hayvanı eti ve ürünlerinin ithalatını askıya aldı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimine bağlı Gıda ve Çevre Hijyeni İdaresi bünyesindeki Gıda Güvenliği Merkezi, pazartesi günü aldığı kararla Kanada'nın Saskatchewan eyaletine bağlı Buffalo No. 409 kırsal belediyesi ile Fransa'nın Tarn-et-Garonne ve Dordogne bölgelerinden yapılacak ticaret kapsamında, kümes hayvanı yumurtası da dahil olmak üzere kümes hayvanı eti ve ürünleri ithalatının askıya alınması talimatı verdi. Kararın derhal yürürlüğe girdiği bildirildi.

Gıda Güvenliği Merkezi sözcüsü kararın, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından söz konusu bölgelerde yüksek patojenik H5N1 kuş gribi vakalarının tespit edildiğine ilişkin bildirimler üzerine alındığını belirtti.

Sözcü, Kanadalı ve Fransız yetkililerle temas halinde olduklarını ifade ederek, gelişmelerin yakından takip edileceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını kaydetti.

