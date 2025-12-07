Haberler

Çin, Yabancı Medya Kuruluşlarını Hong Kong Hakkında Doğru Haber Yapmaya Çağırdı

Güncelleme:
Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Ulusal Güvenlik Koruma Ofisi, yabancı medya kuruluşlarını Hong Kong ile ilgili haberlerde yanlış bilgi uydurmaktan kaçınmaları yönünde uyardı. Özellikle çevrimiçi yangın haberleri ve yasama seçimlerine dair yapılan yanlış açıklamalara dikkat çekildi.

HONG KONG, 7 Aralık (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Merkezi Halk Hükümeti Ulusal Güvenlik Koruma Ofisi, yabancı medya kuruluşlarına Hong Kong ile ilgili haberlerinde yanlış bilgi uydurmaktan veya yaymaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Ofis, cumartesi günü Hong Kong'da faaliyet gösteren bazı yabancı medya kuruluşlarının yöneticileri ve gazetecileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamasında, bazı yabancı medya kuruluşlarının Wang Fuk Court sitesinde meydana gelen yangında HKSAR'ın afet yardım çalışmalarına karşı iftira niteliğinde açıklamalar yaptığını ve Yasama Konseyi Genel Seçimleri'ne saldırı ve müdahale niteliğinde yayın yaptığını belirtti.

Ofis, bu yanlış haberlerin toplumda düşmanlığı körüklediğini, Hong Kong sakinlerinin duygularını incittiğini ve küresel toplumu yanılttığını belirtti.

Ofis, Hong Kong'daki yabancı medya kuruluşlarının yöneticileri ve muhabirlerini yasalara uymaya, mesleki etik kurallarına ve habercilikte doğruluk, kesinlik, tarafsızlık ve adalet ilkelerine bağlı kalmaya çağırdı.

Ofis, Hong Kong'daki yabancı medya kuruluşlarına bağlı gazetecilerin yasalara uygun habercilik yapma konusundaki meşru hak ve çıkarlarını korumak ve gerekli yardımı sağlamaya devam etmek konusunda HKSAR hükümetine desteğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
