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Hong Kong Havalimanı 2022'de Dünyanın En İşlek Kargo Merkezi Unvanını Korudu

Hong Kong Havalimanı 2022'de Dünyanın En İşlek Kargo Merkezi Unvanını Korudu

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HONG KONG, 12 Nisan (Xinhua) Hong Kong Uluslararası Havalimanı (HKIA), 2022'de bir kez daha dünyanın en işlek kargo havalimanı olarak kayıtlara geçti.

HONG KONG, 12 Nisan (Xinhua) -- Hong Kong Uluslararası Havalimanı (HKIA), 2022'de bir kez daha dünyanın en işlek kargo havalimanı olarak kayıtlara geçti. Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI) açıkladığı son verilere göre HKIA, 2022'de toplam 4,2 milyon ton kargoyu işlemden geçirdi. Hong Kong Havalimanı Kurumu Salı günü yaptığı açıklamayla HKIA'nın, devam eden jeopolitik gerilimler ile küresel ticaret ve tedarik zincirlerindeki bozulmalar yüzünden tüm dünyada genel hava kargosu hacminin düşmesine rağmen 2022'de birinci sıradaki yerini koruduğunu belirtti. Hong Kong Havalimanı Kurumu Başkanı Jack So, pandeminin küresel havacılık sektörüne vurduğu darbeye karşın HKIA'nın kargo performansının son birkaç yıldır tutarlı şekilde güçlü kaldığını, bunda havalimanının yaygın ağı ve yüksek verimliliğinin etkili olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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