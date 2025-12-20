Haberler

Hong Kong'daki Tai Po yangınında ölenlerin sayısı 161'e yükseldi

Hong Kong'un Tai Po ilçesindeki Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 161'e çıkarken, yetkililer yangınla ilgili soruşturmalara devam ediyor. Yangının en fazla can kaybına neden olan yangın olduğu açıklandı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 26 Kasım'da 8 apartmanın bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 161'e yükseldiği bildirildi.

Hong Kong Emniyet Müdürü Joe Chow Yat-ming, yaptığı açıklamada, yanan binalarda bulunan ceset kalıntılarındaki testlerde, bir bina sakinin daha DNA'sının bulunduğunu duyurdu.

Yangındaki can kaybı sayısının yeni bulguyla 161'e yükseldiğini belirten Chow, daha önce kayıp olduğu bildirilen 6 kişinin 5'inin DNA'sının can kayıplarıyla eşleştiği, 1'inin ise 2023'te öldüğünün anlaşıldığını kaydetti.

Daha önceki açıklamalarda, yangında 11'i itfaiyeci 79 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Tai Po yangını

Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler, file kaplama ve izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken, yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.

Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verilmesine yol açan olay, kentte son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.

Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) da tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 13 kişiyi gözaltına almıştı.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, adli soruşturmaya ilaveten inşaat çalışma sisteminden kaynaklanan ihmalleri ele almak üzere bir bağımsız inceleme komitesi kurulacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
