Hong Kong'da Yangın Sonrası Yolsuzluk Soruşturması: 8 Şüpheli Gözaltında

Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court sitesindeki yangın sonrası büyük çaplı yenileme projesine dair yolsuzluk iddialarıyla ilgili özel bir görev gücü oluşturdu. 8 şüpheli gözaltına alındı.

HONG KONG, 29 Kasım (Xinhua) -- Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court sitesinde çıkan yangının ardından büyük çaplı yenileme projesine ilişkin yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere özel bir görev gücü oluşturulduğunu ve bu kapsamda 8 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Cuma günü gözaltına alınanların 40-63 yaşları arasında olduğu, 7'sinin erkek birininse kadın olduğu bildirildi. Şüpheliler arasında, Wang Fuk Court sitesinin yenileme projesinden sorumlu danışmanlık firmasına bağlı 2 yönetici ile 2 proje sorumlusunun bulunduğu belirtildi. Diğer 4 şüpheliden 3'ünün iskele alt yüklenicisi olduğu, bunlardan 2'sinin aynı şirketin sahibi olan bir çift olduğu ifade edildi. Son şüphelinin ise projede aracı olarak görev yaptığı kaydedildi.

Komisyon yetkilileri, cuma günü danışmanlık firması ve alt yüklenicilerin ofisleri ile şüphelilerin ikametgahları da dahil olmak üzere 13 farklı adrese hakkında arama emri çıkardı. Operasyonda projeye ilişkin iş belgeleri ve banka kayıtlarına el konuldu.

Soruşturma devam ederken, tüm şüpheliler ayrıntılı soruşturma için gözaltında tutuluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
