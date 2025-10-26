Haberler

Hong Kong'da Chikungunya Ateşi Vakası Tespit Edildi

Hong Kong'un Kawloon ilçesinde, sivrisineklerden bulaşan Chikungunya virüsü nedeniyle 82 yaşında bir kadında vaka tespit edildi. Bu, bölgede uzun süredir görülen ilk yerel vaka oldu. Sağlık birimleri, bulaşma riskine karşı tedbir alacak.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, sivrisineklerden bulaşan virüsün yol açtığı Chikungunya ateşi vakası tespit edildiği bildirildi.

South China Morning Post'un haberine göre, kentin Kawloon ilçesindeki Dimond Hill semtine bağlı Fung Tak Yerleşimi'nde ikamet eden 82 yaşındaki bir kadın hastada Chikungunya virüsüne rastlandı.

Vaka, Hong Kong'da uzun süreden bu yana rastlanan ilk yerel kaynaklı vaka olurken, sağlık birimleri, kadının yaşadığı Fung Tak Yerleşimi çevresinde tedbir alınacağını duyurdu.

Sağlık Koruma Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Başkanı Doktor Albert Au Ka-wing, vakanın tespit edildiği binanın 200 metre çevresindeki binalarda yaşayan yaklaşık 8 bin kişinin bulaşma riski altında olduğunu belirtti.

Au Ka-wing, bu nedenle bölgede ve genel olarak kentte sivrisinek ilaçlamasının hızlandırılması gerektiği uyarısında bulundu.

Hong Kong'da bu yıl yurt dışından gelen kişilerde 46 vaka tespit edilmiş, virüs nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Chikungunya ateşi

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, sivrisineklerden bulaşan aynı adlı virüsün yol açtığı Chikungunya ateşi, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve daha dar ölçekte Avrupa'da salgınlara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor.

Ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösteren hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntülere yol açabiliyor.

Çin'de ağustosta Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde Chikungunya ateşi salgını ortaya çıkmış, vaka sayısı günde 600'e kadar yükselmişti.

Eylülde ise Guangdong'un Ciangmın şehrinde 1700 vakayı aşan bir salgın meydana gelmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
