Albüm: Çin'in Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlara Öncülük Ediyor
Çin'in Guangdong eyaletinde 2022'de açılan Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Guangzhou yerleşkesi, geleneksel fakülte yapısı yerine disiplinlerarası merkez ve odak noktaları esasına dayalı akademik mimarisiyle yenilikçi eğitime öncülük ediyor.
GUANGZHOU, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde 2022'de açılan Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Guangzhou yerleşkesi, akademide yenilikçi yaklaşımlara öncülük ediyor.
Geleneksel fakülte ve bölüm modelleri yerine "merkezler" ve "odak noktaları" esasına dayalı bir akademik mimariyi benimseyen üniversite, disiplinlerarası eğitim modelini yaygınlaştırmayı ve yeni disiplinleri teşvik etmeyi amaçlıyor.
Kaynak: Xinhua