Albüm: Çin'in Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlara Öncülük Ediyor

GUANGZHOU, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde 2022'de açılan Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Guangzhou yerleşkesi, akademide yenilikçi yaklaşımlara öncülük ediyor.

Geleneksel fakülte ve bölüm modelleri yerine "merkezler" ve "odak noktaları" esasına dayalı bir akademik mimariyi benimseyen üniversite, disiplinlerarası eğitim modelini yaygınlaştırmayı ve yeni disiplinleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua