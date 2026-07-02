Haberler

Albüm: Çin'in Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlara Öncülük Ediyor

Albüm: Çin'in Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlara Öncülük Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Guangdong eyaletinde 2022'de açılan Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Guangzhou yerleşkesi, geleneksel fakülte yapısı yerine disiplinlerarası merkez ve odak noktaları esasına dayalı akademik mimarisiyle yenilikçi eğitime öncülük ediyor.

GUANGZHOU, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde 2022'de açılan Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Guangzhou yerleşkesi, akademide yenilikçi yaklaşımlara öncülük ediyor.

Geleneksel fakülte ve bölüm modelleri yerine "merkezler" ve "odak noktaları" esasına dayalı bir akademik mimariyi benimseyen üniversite, disiplinlerarası eğitim modelini yaygınlaştırmayı ve yeni disiplinleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor, yıldız futbolcular için Dünya Kupası'nı bekliyor

Dünya Kupası'nın yıldızları Amed'e geliyor! Başkan dev müjdeyi verdi
Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı

Araba, içindekilerle birlikte alev alev yandı
Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada

Sudan sebeple, birbirlerine öldüresiye saldırdılar
Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci

Bu adamın 3 farklı mesleği var! Hepsini aynı anda yapıyor
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı

Süper Lig'in yıldız golcüsü, G.Saray forması giyip antrenman yaptı
Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı'nı seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke

Kazımcan Karataş Türkiye'yi seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke