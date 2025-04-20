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Hong Hai 16 Gemisi Alabora Oldu: Ölü Sayısı 9'a Yükseldi

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Filipinler Sahil Güvenliği, 15 Nisan'da Occidental Mindoro açıklarında alabora olan Çin bayraklı 'Hong Hai 16' gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a çıktığını duyurdu. 25 kişilik mürettebattan 14'ü kurtarıldı, 2 kişi kayıp.

Filipinler Sahil Güvenliği (PCG), Çin bayraklı "Hong Hai 16" gemisinin, 15 Nisan'da Occidental Mindoro bölgesi açıklarında alabora olması sonucu ölenlerin sayısının 9'a çıktığını belirtti.

Manila Times'ın haberine göre, PCG, kazanın ardından arama kurtarma çalışmalarının son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, geminin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği kaydedildi.

Gemideki 13'ü Filipinli, 12'si Çinli 25 kişilik mürettebattan 14'ünün kurtulduğu, 2 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

Sahil güvenlik ekipleri, şişme bot, gemi, helikopterler ve çok sayıda personelle bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Çin bayraklı "Hong Hai 16" gemisi, Occidental Mindoro bölgesi açıklarında 15 Nisan'da alabora olmuştu.

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Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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