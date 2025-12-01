Honduras'ta Genel Seçimler Başladı
Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da 30 Kasım 2025 tarihinde yeni bir devlet başkanı ve kongre üyeleri için genel seçimler yapılıyor. Seçimler ülke genelinde devam ediyor.
TEGUCİGALPA, 1 Aralık (Xinhua) -- Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da genel seçimler sırasında bir sandıkta oy pusulasını dolduran bir seçmen, 30 Kasım 2025.
Honduras'ta, yeni bir devlet başkanı ve kongre üyelerinin seçileceği genel seçimler, ülke çapında pazar günü başladı. (Fotoğraf: David de la Paz/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel