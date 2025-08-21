Hollanda ve UCM, ABD'nin Yaptırımlarını Kınadı

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi, ABD'nin dört Mahkeme yetkilisini daha yaptırım listesine eklemesine tepki gösterdi.

Veldkamp, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hollanda'nın UCM yetkililerine yönelik ek yaptırımları kabul etmediğini belirterek, "Bağımsız uluslararası mahkemeler ve yargı organları görevlerini engelleme olmaksızın yerine getirebilmelidir. Mahkemeye tam destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın, UCM'nin taraf devletlerinden biri ve ev sahibi ülke sıfatıyla, Mahkemenin görevini "mümkün olan en az engelle" yerine getirmesini sağlamaya kararlı olduğunu vurgulayan Veldkamp, ülkesinin Mahkeme'nin bağımsızlığına olan bağlılığını yineledi.

UCM Taraf Devletler Meclisi Başkanlığı ABD'nin yaptırım adımını kınadı

UCM Taraf Devletler Meclisi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da, ABD'nin, Mahkemenin iki yargıcı ve iki başsavcı yardımcısını yaptırım listesine eklemesinden "derin endişe" duyulduğu belirtilerek, bu tür tek taraflı adımların Mahkeme'nin bağımsızlığını hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yaptırımların, Mahkeme'nin yürüttüğü soruşturmaları engelleme riski taşıdığına ve uluslararası toplumun en ağır suçlar karşısında hesap verebilirlik çabalarını zayıflatabileceğine dikkati çekildi.

"Uluslararası Ceza Mahkemesi uluslararası adaletin temel taşlarından biridir." ifadesi kullanılan açıklamada, yaptırımların Roma Statüsü sisteminin bütünlüğünü tehdit ettiği vurgulandı.

Taraf Devletler Meclisi, Mahkemeye, seçilmiş yetkililerine ve görevini yerine getiren tüm personeline tam desteğini sürdüreceğini yineledi.

Uluslararası topluma, hukukun üstünlüğünü koruma ve en ağır suçların cezasız kalmamasını sağlama çağrısı yapılan açıklamada, kimsenin hesap verebilirliğin üzerinde olamayacağına dikkat çekildi.

ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırımları, Mahkeme'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin ardından gündeme gelmiş, şubatta Başsavcı Kerim Han'ı, haziranda da 4 yargıcı yaptırım listesine alınmıştı.

Dün, ABD 2 yargıç ve 2 başsavcı yardımcısını daha "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine dahil etmişti. UCM, ABD'nin yaptırım adımlarını "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olarak nitelendirmişti.