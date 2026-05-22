Hollanda: Hondius Gemisiyle Rotterdam'a Gelen 27 Yolcuda Hantavirüs Tespit Edilmedi

LAHEY, 22 Mayıs (Xinhua) -- Hollanda, hantavirüs görülen Hondius kruvaziyer gemisiyle Rotterdam'a gelen 27 yolcunun tamamının hantavirüs virüsü testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Hantavirüs enfeksiyonları nedeniyle uluslararası sağlık kuruluşlarının yakından takip ettiği Hondius kruvaziyer gemisi, dezenfeksiyon işlemleri için pazartesi günü Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na ulaşmıştı.

Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Sophie Hermans perşembe günü parlamentoya gönderdiği mektupta, 27 yolcunun hiçbirinin an itibarıyla herhangi bir semptom göstermediğini belirtti.

Hermans, "Limana gelen yolcular, kapsamlı tıbbi muayenelerden ve laboratuvar testlerinden geçirildi. Yolcular üzerinde yapılan tüm testlerin sonuçları negatif çıktı. Bu durum, kendilerinde hantavirüs enfeksiyonu tespit edilmediği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü de hafta başında yaptığı açıklamada, hantavirüsün Hollanda'da yayılma riskinin son derece düşük olduğunu belirtmişti.

