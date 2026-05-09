Hollanda: Hantavirüs Görülen Gemideki Hollandalı Yolcular 6 Hafta Ev Karantinasına Alınacak

LAHEY, 9 Mayıs (Xinhua) -- Hollanda hükümeti, hantavirüs vakalarının görüldüğü Hondius kruvaziyer gemisinde bulunan ve herhangi bir semptom göstermeyen Hollanda vatandaşlarının, ülkeye dönüşlerinde 6 haftalık ev karantinasına alınacağını açıkladı.

Hollanda Dışişleri ile Sağlık, Refah ve Spor bakanlıklarının cuma günü parlamentoya gönderdiği mektupta, "An itibarıyla gemide hastalık belirtisi gösteren kimse bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Hollandalı kruvaziyer operatörü Oceanwide Expeditions perşembe günü yaptığı açıklamada geminin İspanya'nın Tenerife Adası'ndaki Granadilla Limanı'na doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.

Tüm Hollanda vatandaşı yolcuların ve gerekli görülmesi halinde Hollandalı mürettebatın varışın ardından mümkün olan en kısa sürede ülkeye getirileceği belirtildi.

Mektupta, "Tenerife'den hangi yolcu ve mürettebatın tahliye edileceği, İspanyol yetkililer ve gemi şirketiyle yürütülen istişareler doğrultusunda belirleniyor" denildi.

Hondius gemisinin Hollanda bandıralı olması sebebiyle, diğer ülke vatandaşlarının da geçici olarak Hollanda'da barındırılabileceği bildirildi. Bu kişilerin de altı haftalık karantinaya tabi tutulacağı belirtilirken, Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nden bu konuda onay alındığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
