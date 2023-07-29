Hollanda'dan gelen kişi Bursa'da kayboldu
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Hollanda'da yaşayan Veysel Dağhan, Bursa'nın Kestel ilçesinde akrabalarını ziyaret etmek için geldiği sırada kayboldu. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından aranıyor.
Hollanda'dan akraba ziyaretinde bulunmak amacıyla geldiği Bursa'nın Kestel ilçesinde kaybolan kişi, ekipler tarafından aranıyor.
Hollanda'da yaşayan Veysel Dağhan (52), birkaç gün önce Kestel Alaçam Mahallesi'ndeki akrabalarının evine geldi.
Yürüyüş yapacağını söyleyerek dün akşam evden ayrılan Dağhan'ın geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
İhbarın ardından Bursa Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri arama çalışması başlattı.
Dağhan'ın daha önce beyin ameliyatı geçirdiği ve unutkanlık rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi.