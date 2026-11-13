Hollanda'da VVD lideri azınlık hükümetini başarısız deneyim olarak nitelendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hollanda'da vergi planı nedeniyle yaşanan koalisyon krizinde Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) şimdilik hükümette kalma kararı alsa da, parti lideri Yeşilgöz-Zegerius azınlık hükümetini "başarısız deneyim" olarak nitelendirdi.

Hollanda Temsilciler Meclisi'nin, azınlık hükümetinin ortağı Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisinin (VVD) karşı çıktığı 2027 vergi planını, diğer iki koalisyon ortağı ve muhalefet partilerinin oylarıyla kabul etmesiyle başlayan koalisyon krizinde görüşmeler, hafta sonu da devam edecek.

Başbakan Rob Jetten, başbakan yardımcıları VVD Genel Başkanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) üyesi Bart van den Brink ile 7 saatten fazla süren bir toplantı yaptı.

Toplantıda koalisyon ortakları, hükümetin nasıl devam edeceği konusunda bir uzlaşmaya henüz ulaşamazken, partiler cumartesi günü yeniden bir araya gelecek.

Başbakan Jetten, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında hükümetin "eşi görülmemiş bir siyasi durumla" karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Son dönemde işler iyi gitmedi ve bu, karşılıklı ilişkileri etkiliyor. İçerik, siyaset ve kişisel ilişkiler açısından iyileştirmeler gerekiyor." dedi.

Görüşmelerin hafta sonu "sakin bir şekilde" sürmesini umduğunu belirten Jetten, "Bugün mutlaka sonuçlandırmak isteseydik, bu da ters gidebilirdi." diye konuştu.

Yeşilgöz-Zegerius: "Bu şekilde devam edemez"

Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yeşilgöz-Zegerius, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu şekilde devam edemez. VVD açısından bu azınlık hükümeti deneyimi başarısız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşilgöz-Zegerius, iki koalisyon ortağının, aralarında Hayvanlar İçin Parti (PvdD) ve DENK'in de bulunduğu sol partilerle "arkalarından" anlaşma yaptığını belirterek, bu anlaşmanın girişimcilere ve küçük işletmelere zarar verdiğini ve koalisyon içindeki güveni sarstığını savundu.

Basın açıklamasında da koalisyona yeni bir partinin katılması olasılığını açık bırakan Yeşilgöz-Zegerius, hükümetin yine de düşebileceği uyarısında bulundu ve "Önümüzdeki iki gün çok önemli." dedi.

Başbakan Yardımcısı Van den Brink, toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada azınlık hükümeti deneyinin başarısız olduğu görüşüne katılmadığını söyleyerek, hükümetin devam etmesinden yana olduğunu dile getirdi.

Krizden VVD ile birlikte çıkılmasını istediğini dile getiren Van den Brink, "Güven çok büyük, çünkü burada Lahey'deki insanların Hollanda için iyi olanı istediğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA