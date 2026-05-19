Hollanda'da Filistinli sığınmacılara "azami güç kullanılması" çağrısı yapan milletvekili hakkında şikayet

Hollanda'da Müslümanlar, Filistinli sığınmacılara "azami güç kullanılması" çağrısı yapan, İsrail'e ve İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı milletvekili Gidi Markuszower hakkında şikayette bulundu.

Yaklaşık 250 caminin üyesi olduğu "K9" adlı İslami Kuruluşlar Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında, ırkçı lider Geert Wilders'in aşırı sağcı Özgürlük Partisinden (PVV) ayrılan Markuszower hakkında, geçen hafta Filistinli sığınmacıların sınırlarda "azami güç kullanılarak" durdurulması gerektiğini söylemesi nedeniyle Temsilciler Meclisi Dürüstlük Soruşturma Kuruluna şikayette bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ifadelerin özellikle sığınmacı merkezleri etrafında ve yapılan gösterilerde toplumsal gerilimin arttığı ortamda, "şiddete teşvik ve açık kışkırtma" anlamına geldiği belirtildi.

İsrail ordusunun, uluslararası düzeyde Gazze'de savaş suçları ve soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya olmasına rağmen Markuszower tarafından yüceltilmesinin, "devlet terörünün övülmesi" anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, bu söylemlerin, Temsilciler Meclisinin saygınlığına, itibarına ve kurumsal bütünlüğüne ciddi zarar verdiği, Filistinlilere ve sığınmacılara yönelik şiddetin meşrulaştırılmasına ve toplumsal kutuplaşmanın derinleşmesine katkı sağlayabileceği kaydedildi.

Öncelikle Markuszower'ın sözlerini kamuoyu önünde geri alması, Filistin halkından özür dilemesi ve geçici olarak görevden uzaklaştırılması talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Markuszower'in İsrail ve Mossad ile işbirliği

PVV'den ocak ayında ayrılan milletvekillerinden, Tel Aviv doğumlu Gidi Markuszower, Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatının (AIVD) güvenlik soruşturmasından geçememişti.

Ülke basınında, 2024'te kurulan bir önceki hükümette Wilders'ın Göç ve İltica Bakanlığına önerdiği Markuszower'in, İsrail'e ve dış istihbarat servisi Mossad'a yakınlığı sebebiyle güvenlik soruşturmasını geçemediği için geri çekilmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

AIVD güvenlik soruşturmasından geçemeyen Markuszower'in PVV'de kalmasına göz yuman Wilders, onun hükümette başbakan yardımcısı olarak da görev yapmasını istemişti.

PVV, 29 Ekim 2025'te yapılan erken genel seçimde bir önceki seçime göre 11 sandalye kaybetmişti.