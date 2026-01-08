Hollanda'da Aşırı Kar Yağışı Nedeniyle Turuncu Alarm Verildi
Hollanda'nın Lahey kentinde 7 Ocak 2026'da kar yağışı bekleniyor. Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, bazı bölgelerde 10 santimetreye kadar kar yağabileceğini duyurdu ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
LAHEY, 8 Ocak (Xinhua) -- Hollanda'nın Lahey kentinde karla kaplı bir yolda yürüyen bir adam, 7 Ocak 2026.
Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, bazı bölgelerde 10 santimetreye kadar kar yağışı beklendiği için çarşamba günü turuncu kodlu kar yağışı uyarısı yayımladı. (Fotoğraf: Shao Haijun/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel