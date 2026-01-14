Haberler

İran'ın Lahey Büyükelçiliğine saldıran 4 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Hollanda'nın Lahey kentinde İran Büyükelçiliğine yönelik saldırıda bulunarak taş atan 4 kişi gözaltına alındı. Olay sonrası güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de İran Büyükelçiliğine saldıran 4 kişi gözaltına alındı.

Kamu yayıncısı NOS'in haberine göre, gece yarısı İran'ın Lahey Büyükelçiliği binasına taş atan bir grup kişi, Büyükelçilik alanının çitini aşmaya çalıştı.

Saldırganların binaya daha fazla zarar vermek amacıyla hareket ettiği belirtilen haberde, 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Haberde, saldırı nedeniyle binada ciddi bir hasar oluşmadığı, gözaltına alınanların kimliklerinin açıklanmadığı ifade edildi.

Olay sonrasında polisin Büyükelçilik ve çevresinde geçici olarak ekstra güvenlik önlemi aldığı aktarılan haberde, ülke genelinde İran kökenli kişilerin çok sayıda eylem ve gösteri düzenlediği bilgisine yer verildi.

Hollanda geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı David Van Weel, dün İran'daki protestoların bastırılma şeklinden duyduğu endişeyi dile getirmek için İran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını duyurmuş ve İran'a yönelik ek yaptırımları desteklediğini açıklamıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), bugün yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere, toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
