Hollanda'da grevler toplu taşıma seferlerini aksattı, çalışanlar talepte bulundu

Hollanda'da grevler toplu taşıma seferlerini aksattı, çalışanlar talepte bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hollanda genelinde çarşamba günü düzenlenen grevler, toplu taşıma seferlerinde aksamalara neden oldu. Greve katılan çalışanlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve refahlarının artırılmasını talep ediyor.
HENGELO, 15 Ekim (Xinhua) -- Hollanda genelinde çarşamba günü düzenlenen grevler toplu taşıma seferlerinde aksamalara yol açtı. Greve katılan çalışanlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve çalışanların refahının artırılmasını talep ediyor.
Kaynak: Xinhua