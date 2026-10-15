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Hollanda'da grevler toplu taşıma seferlerini aksattı, çalışanlar talepte bulundu

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Hollanda'da grevler toplu taşıma seferlerini aksattı, çalışanlar talepte bulundu
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Hollanda genelinde çarşamba günü düzenlenen grevler, toplu taşıma seferlerinde aksamalara neden oldu. Greve katılan çalışanlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve refahlarının artırılmasını talep ediyor.

HENGELO, 15 Ekim (Xinhua) -- Hollanda genelinde çarşamba günü düzenlenen grevler toplu taşıma seferlerinde aksamalara yol açtı. Greve katılan çalışanlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve çalışanların refahının artırılmasını talep ediyor.

Kaynak: Xinhua
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