Hollanda'da Fırtına Nedeniyle Sarı Alarm Verildi

Hollanda'da saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle sarı alarm verildi.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), ülkenin sahil kısmında ve kuzey bölgesinde hızı saatte 100 kilometreye varan fırtına görüldüğünü bildirdi.

Fırtına nedeniyle söz konusu bölgelerde sarı alarm verildiğini aktaran KNMI, şiddetli rüzgarın sabaha kadar devam edeceğini kaydetti.

Rotterdam Limanı'nda konteynerlerin devrilerek araçların üzerine düşmesi sonucu, limana giden yolun bir bölümü kapatıldı.

Schiedam Belediye binasının çatısındaki bazı cam paneller yere düşerken bazı şehirlerde ise ağaçlar yol kenarlarına ve arabaların üzerine devrildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde, şiddetli rüzgarın ülke genelinde birçok bölgede sıkıntılara neden olduğu ve ciddi hasarlar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.