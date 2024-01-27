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Hollanda'da Filistin'e Destek Konvoyu Düzenlendi

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Hollanda'nın Rotterdam kentinde yüzlerce gösterici, Filistin'e destek vermek amacıyla araç konvoyu düzenledi. Konvoyda Filistin bayrakları taşınırken, Gazze'deki katliama dikkat çekildi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, araç konvoyuyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Waalhaven otoparkında toplanan yüzlerce gösterici, Filistin'e destek vermek ve Gazze'deki katliama dikkati çekmek amacıyla araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Filistin bayrakları ile "Artık baskı yok, özgürlük zamanı" ve " Filistin'e özgürlük" yazılarını araçlarına yapıştıran göstericiler, kentin merkezi noktaları ve Erasmus Köprüsü'nden geçti.

Güzergah boyunca Filistin'e destek sloganları atılan eylemde göstericiler, korna çalarak Gazze'deki katliama dikkati çekti.

Bazı göstericiler, Erasmus Köprüsü'ne büyük bir Filistin bayrağı astı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, güzergah boyunca yolları trafiğe kapattı.

Gösteriyi organize edenler, başladığı yerde son bulan konvoya yaklaşık 100 aracın katıldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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