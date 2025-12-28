Haberler

Japonya'da kayak merkezinde telesiyejde sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Japonya'nın Hokkaido eyaletindeki bir kayak merkezinde, telesiyejde sıkışan 5 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek düştükten sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde bir kayak merkezinde bulunan telesiyejde sıkışan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, yetkililer, çocuğun kolunun kayak merkezinde otopark ile kayak pisti arasında ulaşımı sağlayan ve korkuluğu bulunmayan telesiyejde sıkıştığını bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye yetkilileri, bantlı taşıyıcı tipindeki telesiyejden inmeye çalışan çocuğun dengesini kaybederek düştüğünü belirtti.

5 yaşındaki çocuğun kazaya bağlı olarak hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
