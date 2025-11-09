Haberler

Hocalı şehitleri mezarlığı Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından ziyaret ediliyor

Hocalı şehitleri mezarlığı Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından ziyaret ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı şehitleri mezarlığı, Karabağ işgalden kurtarıldıktan sonra yöre halkı ve bölgeye gelenlerce ziyaret ediliyor.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı şehitleri mezarlığı, Karabağ işgalden kurtarıldıktan sonra yöre halkı ve bölgeye gelenlerce ziyaret ediliyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a yönelik toprak iddiasında bulunan ve saldırı başlatan Ermeniler, 1992'de sadece işgalle yetinmeyip, sivilleri toplu şekilde öldürerek ve esirlere acımasızca işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı.

Çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 613 kişiden birçoğunun mezarı, Ağdam şehri yakınlarındaki Vatan Muharebesi Şehitleri Mezarlığı'nda bulunuyor.

Bölgenin 5 yıl önce işgalden kurtarılması sonrası yapılan araştırmalarda, hangi mezarın kime ait olduğu belirlenemedi ve mezar taşları yapılarak alan onarıldı.

Hocalı şehitlerini ziyaret edip duygusal anlar yaşayan vatandaşlar, katliamın kurbanlarını dualarla anıyor.

"Rusya destekli Ermeniler, Ağdam'ı da işgal edince bu mezarlığı dağıtmışlar"

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, AA muhabirine, katledilenlerin çoğunun çocuk ve yaşlı olduğunu söyledi.

Soykırımdan bahseden Ünsal, "Hocalı'da şehit edilenleri, yakınları kucaklarında dağ taş aşarak getirip bu mezarlığa defnettiler. Maalesef Rusya destekli Ermeniler, Ağdam'ı da işgal edince bu mezarlığı dağıtmışlar, bütün mezarları açmışlar ve özellikle dişleri altın olanların dişlerini sökmüşler." dedi.

Ünsal, mezarlığın tahrip edildiğini belirterek, "Ağdam kurtarıldıktan sonra zamanında Hocalı'dan kaçan insanlar buraya akrabalarının mezarlarını ziyaret etmeye gelince bu mezarların açık olduğunu ve kemiklerinin dağıtıldığını görmüşler." diye konuştu.

Hocalı'da yapılan katliamın, bir soykırım olduğunu ve dünyanın bunu soykırım olarak tanıması gerektiğini vurgulayan Ünsal, "Bu bir soykırımdır, vahşettir. Hiçbir kültürde ölen bir insanın mezarı açılmaz, dişleri sökülmez ve dağıtılmaz. Bu gerçeği artık hür dünya görmeli, hak yerini bulmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hocalı Katliamı'nı bir soykırım olarak tanımalıdır. Biz bunu istiyoruz ve inşallah gerçekleşecektir çünkü Hocalı'da yapılan bir soykırımdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.