Hocalı şehitleri mezarlığı Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından ziyaret ediliyor

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı şehitleri mezarlığı, Karabağ işgalden kurtarıldıktan sonra yöre halkı ve bölgeye gelenlerce ziyaret ediliyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a yönelik toprak iddiasında bulunan ve saldırı başlatan Ermeniler, 1992'de sadece işgalle yetinmeyip, sivilleri toplu şekilde öldürerek ve esirlere acımasızca işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı.

Çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 613 kişiden birçoğunun mezarı, Ağdam şehri yakınlarındaki Vatan Muharebesi Şehitleri Mezarlığı'nda bulunuyor.

Bölgenin 5 yıl önce işgalden kurtarılması sonrası yapılan araştırmalarda, hangi mezarın kime ait olduğu belirlenemedi ve mezar taşları yapılarak alan onarıldı.

Hocalı şehitlerini ziyaret edip duygusal anlar yaşayan vatandaşlar, katliamın kurbanlarını dualarla anıyor.

"Rusya destekli Ermeniler, Ağdam'ı da işgal edince bu mezarlığı dağıtmışlar"

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, AA muhabirine, katledilenlerin çoğunun çocuk ve yaşlı olduğunu söyledi.

Soykırımdan bahseden Ünsal, "Hocalı'da şehit edilenleri, yakınları kucaklarında dağ taş aşarak getirip bu mezarlığa defnettiler. Maalesef Rusya destekli Ermeniler, Ağdam'ı da işgal edince bu mezarlığı dağıtmışlar, bütün mezarları açmışlar ve özellikle dişleri altın olanların dişlerini sökmüşler." dedi.

Ünsal, mezarlığın tahrip edildiğini belirterek, "Ağdam kurtarıldıktan sonra zamanında Hocalı'dan kaçan insanlar buraya akrabalarının mezarlarını ziyaret etmeye gelince bu mezarların açık olduğunu ve kemiklerinin dağıtıldığını görmüşler." diye konuştu.

Hocalı'da yapılan katliamın, bir soykırım olduğunu ve dünyanın bunu soykırım olarak tanıması gerektiğini vurgulayan Ünsal, "Bu bir soykırımdır, vahşettir. Hiçbir kültürde ölen bir insanın mezarı açılmaz, dişleri sökülmez ve dağıtılmaz. Bu gerçeği artık hür dünya görmeli, hak yerini bulmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hocalı Katliamı'nı bir soykırım olarak tanımalıdır. Biz bunu istiyoruz ve inşallah gerçekleşecektir çünkü Hocalı'da yapılan bir soykırımdır." ifadelerini kullandı.