Milli Savunma Bakanlığından Hocalı Katliamı mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılı dolayısıyla acı bir paylaşımda bulundu ve katledilen soydaşlar için rahmet diledi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Yürekleri yakan vahşet; Hocalı Katliamı... 34 yıl önce Hocalı'da acımasızca katledilen soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu