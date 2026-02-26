İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Hocalı Katliamı mesajı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hocalı Katliamı'nın 34. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde, acıyı, hüznü ve hafızamıza kazınmış o derin sızıyı bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. Hayatını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun." ifadesini kullandı.