Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Hocalı Katliamı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hocalı Katliamı'nın 34. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaşarak hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hocalı Katliamı'nın 34. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde, acıyı, hüznü ve hafızamıza kazınmış o derin sızıyı bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. Hayatını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış

MSB de açıklamasında doğruladı! Şehit pilot canını hiçe saymış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşanan Ceylan'dan ilk sözler
İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü

İbretlik bir hikaye daha
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Süper Lig'e koşan takım da akıma ayak uydurdu

Binlerce etkileşim alan video! Akıma onlar da katıldı
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol